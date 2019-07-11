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Зеленоград сегодня
11 июля 2019, 18:40 Погода в Зеленограде ЦБ РФ:    62.99 (-0.804)     71.01 (-0.556)
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09.07.2019 www.ZeltransaUto.ru 8-903-509-56-03
09.07.2019 Обои, потолки, полы 8-926-137-24-78
09.07.2019 Груз. перевоз. + опыт. грузч. 8-903-615-90-97
09.07.2019 "Газель", грузчики. 8-926-343-77-53
09.07.2019 Сниму у хозяина! 8-926-400-14-40
09.07.2019 Авт. стиральных машин. 8-916-018-90-51
09.07.2019 Русская обеспеч. семья. Срочно!  8-903-745-54-47
09.07.2019 Авт. стир. и посуд. машин. 8-985-251-05-73
09.07.2019 "Газель", деш. 8-903-595-02-76
09.07.2019 Быстрый рем. холод. и стир. машин. 8-903-796-01-89
01.07.2019 Рем. Квартир, все виды работ, пенсионерам скидки  8-926-170-51-20
01.07.2019 Требуется грузчик в продуктовый, находимся в ЖК "Новый Зеленоград", т. 89166030184 antirin@yandex. ru

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