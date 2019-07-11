Новую RFID систему хранения, контролирующую доступ к ценным объектам, таким как документы, оружие, лекарства, ключи, представил Микрон.

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